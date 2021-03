Cinc factors que poden provocar una quarta ona de coronavirus en les pròximes setmanes

Encara que la campanya de vacunació està en marxa, la quarta ona és inminent segons els experts

Les vacunes triguen a fer efecte i no són 100% efectives

No hi ha encara suficient gent vacunada

Relaxament i fatiga ciutadana

Diferents ritmes de vacunació segons el país

Els nens encara no tenen vacuna

La campanya de vacunació contra el coronavirus porta diversos mesos en marxa, però cada vegada és més imminent l'arribada d'una quarta ona de contagis a tot el món, que s'espera per a pròximes setmanes.Hi ha diversos factors que poden provocar l'arribada d'aquesta quarta ona. La BBC els ha recollit en un reportatge en el qual ha contactat amb alguns experts que expliquen com pot arribar malgrat la campanya de vacunació.El primer factor és que les vacunes triguen a fer efecte i a més, la seva efectivitat no aconsegueix el 100%. Les principals vacunes són de dues dosis, i després de la primera dosi, malgrat tenir una bona protecció, no és tan completa com quan es reben les dues.«És realment la segona dosi la que després augmenta aquesta resposta immune i la immunitat ja adquirida es torna encara més forta després de la seva aplicació dins d'un període de temps més curt», assenyala l'OMS.«Si t'exposes al virus un dia o una setmana després d'injectar-te, continues vulnerable a la infecció i pots transmetre el virus a altres persones», explica Julian Tang, viròleg de la Universitat de Leicester, al Regne Unit.Fins i tot després de vacunar-te és possible que t'infectis. «Les dades disponibles suggereixen que alguns individus poden continuar infectant-se amb covid, encara que si que tindrien menys quantitat de virus i conseqüentment emmalalteixen menys que aquells que no s'han infectat o vacunat. D'igual forma, penso que el virus, una vegada vacunat, serà més difícil de transmetre», diu Andrew Badley, professor de medicina molecular de la Clínica Mayo als Estats Units.El segon factor és que hi ha molt poca gent vacunada a nivell global. «No hi ha contradicció entre l'augment dels casos i les vacunes. Realment estaríem demanant alguna cosa que no es pot esperar de les vacunes. Les vacunes no actuen immediatament», diu Juan Carlos Said, màster en Salut Pública per l'Imperial College de Londres.«En termes poblacionals, per a baixar el nombre d'hospitalitzacions i de morts, la vacuna és efectiva quan el 80% de la població està vacunada», va afegir aquest expert.El tercer factor és la relaxació ciutadana. «Hi ha una fatiga respecte a la pandèmia i, si al començament la població va ser molt adherent a les mesures i restriccions, la fragilitat econòmica i social fa que la població evadeixi les restriccions a la mobilitat», explica Said a la BBC.De fet, comença a quedar clar que serà impossible arribar a l'eliminació del virus: «Eliminar la Covid de la faç de la Terra seria grandiós, per descomptat, donades les morts i la destrucció que causa. Però l'únic problema és que l'erradicació només ha estat aconseguida amb un virus: la verola, en 1980», diu Nick Triggle, expert en salut de la BBC.El quart factor és que els ritmes de vacunació són molt dispars en funció de cada país. Segons l'OMS, tres quartes parts de les persones ja vacunades viuen en 10 països rics que suposen el 60% del PIB mundial en conjunt. 130 països, on viuen 2.500 milions de persones, encara a penes han pogut començar a vacunar.«Tots els Governs tenen l'obligació de defensar a la seva pròpia gent, però una vegada que els països han vacunat als seus propis treballadors de la salut i a les persones majors, la millor manera de protegir la resta de la seva pròpia població és compartir les vacunes perquè altres països puguin fer el mateix», va dir el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus.«Això es deu al fet que com més temps es triga a vacunar a les persones amb major risc a tot arreu, més oportunitats li donem al virus de mutar i evadir les vacuna», va dir el dirigent.També és important que es mantinguin les mesures de protecció al mateix temps que la campanya de vacunació. «Si hi ha una transmissió incontrolada del virus, és a dir, en un entorn sense normes de distància social, sense confinament ni ús de màscares, les persones susceptibles de contagiar-se es barrejaran amb les vacunades. Sense barreres, el virus pot transmetre's entre poblacions, generant potencialment variants que escapin a la vacuna», va dir Julian Tang.El cinquè factor és que els nens no tenen encara la seva vacuna. «Ara mateix, el món es troba en una situació en la qual encara hi ha una transmissió molt àmplia en molts països, és a dir, encara està fora de control», explica l'experta de l'OMS Katherine O'Brien.«Per tant, el temps que necessitem per a continuar amb les precaucions contra el coronavirus dependrà realment del que les comunitats i els països puguin fer per a realment aixafar aquest virus, per a acabar amb la transmissió. I d'aquesta manera, les vacunes poden fer un millor treball per a prevenir la malaltia», afegeix O'Brien.A més de la desigualtat econòmica, està la generacional: no existeixen vacunes específiques per als nens. S'estan realitzant assajos amb les vacunes de Pfizer, Moderna i AstraZeneca, però queda molt per a saber els resultats.«Així que, de moment, aquests grups d'edat continuaran estant en risc de contreure malalties i infeccions i podran transmetre-ho a altres persones», va dir Katherine O'Brien.