Arguiñano esclata contra els polítics: «Els francesos poden venir a mamar-se com a óssos, estem farts»

«Jo per exemple, guipuscoà, no puc anar a La Rioja. Que és aquí al costat, pegats», es va queixar el cuiner en televisió

Actualitzada 20/03/2021 a les 18:40

La situació actual de la pandèmia de coronavirus i el clima de confrontació entre la classe política a Espanya tenen molt enfadats a molts espanyols. Per això, segurament la majoria d'ells se sentiran identificats amb el discurs que va donar el popular cuiner Karlos Arguiñano.En el seu últim programa Cocina Abierta, que emet Antena 3, el xef basc va realitzar algunes reflexions mentre cuinava: «Excel·lent li donaran els nostres governants. Ens tenen bojos, veritat?»«Hi ha una cosa que no entenc: Jo per exemple, guipuscoà, no puc anar a La Rioja. Que és aquí al costat, pegats. Fixa't si m'agrada anar a La Rioja i anar a menjar a la 'Albereda', en Fuenmayor. Tinc unes ganes... Perquè jo no puc anar», va dir Arguiñano.«I no obstant això els francesos vénen com a bojos a Espanya, que entren per Barajas, sembla ser, la majoria d'ells. Això com és? M'ho podeu explicar? Que nosaltres no puguem anar a saludar als nostres avis, als nostres majors, amb totes les cures i que els francesos vengen, es mamin com a óssos, perquè es mamen com a óssos, els hem vist, perquè ho estan donant en televisió tot el dia», va exclamar el cuiner.