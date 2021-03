Arbres enverinats, l'estranya bretolada que pateix un poble d'Almeria

La Policia Local ha demanat la col·laboració ciutadana per localitzar els atacants

Actualitzada 19/03/2021 a les 22:55

Ho recull el diari La Voz de Almería . A un municipi d'11.000 habitants de la província, Albox, intenten localitzar uns brètols que porten de corcoll la Policia Local.El cos policial, habituat com a molts indrets a trobar-se amb contenidors incendiats, pintades a façanes o mobiliari urbà malmès, en aquesta ocasió ha descobert que uns brètols es dediquen a fer forats als arbres d'una plaça en concret per a introduir-hi verí.La plaça de Sant Francisco va aparèixer amb les soques dels arbres amb un forat força evident, fets amb la intenció de posar-hi verí. La policia local, com informa el rotatiu, «es mostren confusos amb aquests actes» i en desconeixen la intencionalitat.La policia ha demanat la col·laboració ciutadana per trobar els autors d'aquest atac. Els forats als arbres estan realitzats a consciència, amb eines mecàniques, dedueixen per la profunditat i la rapidesa a fer-los.