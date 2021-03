Airbus prova oli reciclat de fregits com a nou combustible pels seus avions

Uns vols de prova han verificat que utilitzar un 100% de SAF, en comptes de querosè, és compatible

Actualitzada 20/03/2021 a les 19:36

L'empresa aeronàutica Airbus ha anunciat el primer estudi en el món per substituir el combustible habitual dels avions, el querosè, per oli reciclat de fregits, segons recull el diari La Nueva España. L'anomenat carburant sostenible d'aviació (SAF)s'obté d'aquest oli de fregits i s'avaluen les emissions i el funcionament en els avions de passatgers.A les seves instal·lacions de Toulouse, al sud de França, s'han realitzat una sèrie de proves amb l'aeronau Airbus A350-900 de fuselatge ample, equipat amb motors Rolls Royce Trent XWB. Aquesta prova ha verificat que utilitzar un 100% de SAF, en comptes de querosè, és compatible amb tots els sistemes de l'avió. La propera prova serà a l'abril amb l'ajut d'un Falcon 20-E on s'avaluarà l'impacte de les emissions contaminants. Mentrestant es realitzaran proves a terra.Fins ara, els avions solament poden utilitzar un màxim de 50% de combustible sostenible juntament amb el querosè. El responsable del programa d'Airbus de noves energies, Steven Le Moing, ha assenyalat que aquests experiments permetran avaluar com funcionen els motors de turbina amb un 100% de SAF de cara a la seva certificació tècnica.