Una dona, condemnada a França per no anar al llit amb el seu marit, demanda a l'Estat

Actualitzada 19/03/2021 a les 22:36

Una dona condemnada per la Justícia francesa el 2019 per no anar al llit amb el seu marit ha demandat a l'Estat francès davant la Cort Europea dels Drets Humans (CEDH) per a demanar un canvi en la interpretació dels jutges,.Barbara, de 66 anys i amb quatre fills, va ser considerada culpable en un tribunal civil del divorci amb el seu marit, segons van decidir tres jutgesses d'una Cort d'Apel·lació de Versalles.Aquest tribunal va considerar que va haver-hi «una violació greu i continuada dels deures i obligacions del matrimoni, fent intolerable el manteniment de la vida en comú». La dona, no obstant això, no va ser condemnada a pagar cap indemnització.La lletrada, Lilian Mhissen, va explicar que lluiten per eliminar aquest «principi» de culpabilitat extret d'una lectura «arcaica» que han fet els magistrats de les diferents instàncies.«A la llei francesa no existeix l'obligació de mantenir relacions sexuals. És una interpretació que fan els jutges que data del dret canònic de l'època de Napoleó (segle XIX) i que perdura a França», va lamentar Mhissen.Per a l'advocada, és a més "sorprenent" que la condemna hagi estat emesa per un tribunal format per tres dones.El procés pot portar anys fins que hi hagi una decisió de la CEDH, va afegir.«En els articles del codi civil que llegeix un alcalde quan dues persones es casen s'esmenta que el matrimoni es deu respecte, ajuda i fidelitat (...) Demanem que acabi la interpretació de fidelitat i la de viure junts com una obligació a tenir relacions», va referir.Mhissen va avançar que els propis jutges poden «deixar d'aplicar aquesta interpretació» abans que s'emeti la decisió de la Cort Europea dels Drets de l'Home.L'advocada va recordar que el Regne Unit ja va ser condemnat per aquesta Cort en 1995 «en l'aspecte penal» en permetre que un home que violés a la seva esposa pogués ser processat.«A França, ja hi ha una decisió en el mateix sentit. La violació conjugal està prevista, però davant un jutge civil si la dona no vol relacions, està cometent una falta», va lamentar.Mhissen va recordar que ja hi ha hagut altres condemnes a França per faltar a l'obligació del dèbit conjugal en el matrimoni: «El 2011 va ser un home el que va ser condemnat per no ficar-se al llit amb la seva dona» a una multa de 10.000 euros.Barbara, que arrossega greus problemes de salut des de 1992 que la van portar a la incapacitat, ha comptat amb el suport i l'assistència de les associacions feministes Fundació de les Dones i el Col·lectiu Feminista contra la Violació.La presidenta d'aquest últim grup, Emmanuelle Piet, va explicar que la demandant «no guanyarà cap indemnització» si venç el procés, encara que sí que es podrà fer pressió per a un canvi legislatiu.Piet va assumir que el de Barbara és un combat llarg, com el dut a terme contra la violació dins del matrimoni.«Ens va portar dotze anys de recursos. Des de 2006, la violació conjugal és una circumstància agreujant a França», va recordar.