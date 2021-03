Taüts abandonats i falta d'higiene en molts dipòsits de cadàvers italians

Hi han detectat «presència de guix, taques d'humitat i floridura, rajoles esquerdades i mobles vells i oxidats»

Taüts abandonats, falta d'higiene i certificats d'enterraments falsos són algunes de les greus irregularitats detectades durant una campanya nacional d'inspecció dels dipòsits de cadàvers en hospitals públics i clíniques privades a Itàlia, amb la finalitat de controlar el compliment de les mesures de prevenció contra el contagi per covid-19, segons van informar aquest dijous les autoritats.L'operació duta a terme pel Comandament de Carabiners per a la tutela de la Salut, d'acord amb el ministeri de Sanitat, ha revelat que dels 375 dipòsits de cadàvers i cambres mortuòries examinades, en 85 d'ells es van trobar irregularitats, la qual cosa va donar lloc a 102 sancions penals i administratives.A més, van ser denunciades 23 persones i 78 autoritats administratives, inclosos gerents d'instal·lacions sanitàries i hospitalàries, així com propietaris de funeràries privades.Entre les irregularitats constatades figuren «l'incompliment de les mesures de contenció d'epidèmies i seguretat en el lloc de treball, a causa de la falta de neteja i desinfecció de les instal·lacions, l'absència de rutes separades per al transport de cossos i la falta de formació dels operadors sobre el risc d'exposició a agents biològics», van explicar els carabiners en un comunicat.La majoria, 68, es van detectar «a les sales utilitzades per als cadàvers i per al comiat en presència de membres de la família, mantingudes en males condicions sanitàries i estructurals, amb presència de guix, taques d'humitat i floridura, rajoles esquerdades i mobles vells i oxidats».«En situacions particularment greus, es van trobar taüts abandonats durant molt de temps en espera d'enterrament o cremació, certificats falsos d'enterrament de restes prèviament exhumades, taüts amb pèrdua de líquids i taques de sang», s'indica en la nota.Els carabiners van assenyalar que han iniciat els tràmits per al tancament d'activitat d'un sector dins del dipòsit de cadàvers del cementiri de Cisterna di Llatina (centre), a causa de greus faltes en la higiene, i d'una funerària a la província de Lecce (sud), que operava en condicions d'incompatibilitat comercial.