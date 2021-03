Mor un dels tres afectats a Andalusia per la variant d'Uganda

S'han localitzat tres casos a la província de Sevilla en homes de 35, 51 i 90 anys, aquest últim la víctima mortal

Actualitzada 19/03/2021 a les 19:57

La Conselleria de Salut i Famílies ha informat que ha mort un dels tres pacients afectats a Andalusia per la variant de covid A.23.1, coneguda com la d'Uganda i amb una mutació similar a la variant britànica, i assegura que no té major letalitat que unes altres.Els tres casos s'han localitzat a la província de Sevilla en homes de 35, 51 i 90 anys, aquest últim la víctima mortal, ha informat la Conselleria en un comunicat.Salut assegura que no es pot atribuir aquesta mort «a una major mortaldat d'aquesta soca amb la resta de variants conegudes», i que els altres dos casos restants mantenen bona evolució clínica i es troben en aïllament domiciliari seguint el protocol habitual per a qualsevol cas confirmat.Des de la Conselleria de Salut i Famílies es vol «enviar un missatge de tranquil·litat a la població ja que aquesta variant no comporta major letalitat».