Més de cent denúncies per assetjament sexual a l'Universitat Jaume I de Castelló

El centre remet a les possibles afectades a seguir el protocol establert

Actualitzada 18/03/2021 a les 19:42

Més d'un centenar de frases de testimonis anònims denuncien accions relacionades amb assetjaments sexuals a l'Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. Totes aquestes expressions estan recollides en una exposició organitzada pel col·lectiu Subversives, tal com detalla el diari Público en un article.



Algunes de les frases resen el següent: «A les alumnes que volien aprovar o pujar nota, els deia que ja sabien què havien de fer», «al seu despatx em va dir: quin cos més bonic que tens» o «em va lligar les mans al seu despatx i em va dir: ets una nena molt dolenta».Tres noms de professors són els que més es repeteixen i, segons es pot desprendre dels missatges, el fet que l'UJI no denunciï els fets, ha provocat que no hi hagi cap denúncia al respecte.Pel que fa a Subversives, van detallar al diari que «vam organitzar l'exposició com un dels actes del 25 de novembre (Dia Internacional contra la Violència Masclista) i vam donar un espai per a aquelles persones que volguessin comunicar anònimament algun tipus d'agressió, comentari o abús».Pel que fa a l'Universitat, van emetre un breu comunicat assegurant que hi ha «un protocol en els supòsits d'assetjament, que garanteix al confidencialitat per protegir a les víctimes».