La pandèmia triplica els casos d'insomni

Actualitzada 18/03/2021 a les 19:30

La pandèmia ha triplicat els casos d'insomni, segons les dades de la Unitat de Somni de la Clínica Girona, que confirmen que s'ha passat de 13 a 32 episodis de cada 100 visites.Les doctores Inés Galofré i Pilar Santacana, directores d'aquest servei especialitzat en aquesta mena de trastorns, han detallat la influència de la crisi sanitària en aquest àmbit.Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Somni el 19 de març, Galofré i Santacana han explicat que aquests problemes han augmentat «considerablement» des de l'inici de la pandèmia.El consum de productes per a dormir sense recepta mèdica han augmentat un 30 per cent segons aquestes expertes, que subratllen que la situació abans de l'arribada de la covid ja era complicada a Catalunya.Les dues doctores subratllen que la pandèmia «i les seves conseqüències provoquen un estat d'incertesa que comporta un estat d'ansietat i angoixa que afecta negativament la quantitat i qualitat del somni».«A més, el confinament, l'estat d'alarma i el teletreball han suposat un canvi radical en les nostres rutines, els horaris de somni es tornen irregulars, passem més temps al llit i augmenten les activitats al dormitori», afegeixen.Galofré i Santacana aconsellen que s'estableixi un horari per a dormir i es fixi especialment el moment d'aixecar-se, que s'evitin les pantalles al final del dia i que s'adquireixin hàbits saludables.