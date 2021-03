L'OMS desvincula la vacuna d'AstraZeneca dels casos de trombosi i insisteix que té «un enorme potencial» contra la covid

Pel que fa als casos «escassos» de trombosi del si venós cerebral, també detectats a Europa, l'OMS nega que tinguin cap relació amb la vacuna «en aquest moment». «L'EMA ha analitzat 18 casos en un total de més de 20 milions de vacunats», apunta.Així, els científics de l'OMS conclouen, com en el cas també de l'EMA, que la vacuna d'AstraZeneca «continua tenint més efectes positius que riscos» i que «té un potencial enorme per evitar les infeccions i reduir les morts arreu del món».Amb tot, l'OMS insta les autoritats dels estats a supervisar els possibles efectes secundaris de totes les vacunes i a informar els professionals sanitaris de possibles símptomes per la vacunació.