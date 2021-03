L'home 'superanticossos' contra la covid, a estudi

Van descobrir que és immune al virus

Actualitzada 18/03/2021 a les 18:21

El metge Lance Liotta, professor de l'Universitat George Mason (a Virgínia, els EUA), està estudiant l'estrany cas de John Hollis, un escriptor estatunidenc que va conviure amb un amic que es va contagiar de covid-19 a l'abril de 2020 i va emmalaltir greument, però ell no es va infectar.«Van ser dues setmanes en les quals vaig sentir molta por», diu John Hollis a BBC Mundo. «Durant dues setmanes vaig esperar que la malaltia em colpegés, però mai va succeir», afegeix.Va ser al juliol de 2020 quan, de manera casual i durant una conversa amb Liotta, que investiga maneres de combatre el nou coronavirus SARS-CoV-2, causant de la covid-19, va sorgir la possibilitat de participar en un estudi científic.D'aquesta manera, els investigadors van trobar que Hollis no sols no s'havia contagiat de covid-19, sinó que, a més, el seu cos comptava amb superanticossos que el converteixen en immune permanentment al virus. L'escriptor estatunidenc assegura que aquesta ha estat «una de les experiències més surrealistes» de la seva vida.«Vam recollir la sang de Hollis en diferents moments i ara és una mina d'or per a estudiar diferents maneres d'atacar el virus», ha explicat Liotta, que detalla que els anticossos de Hollis s'adhereixen a les característiques espículas del SARS-CoV-2 (les formacions punxegudes) i aquest no pot pegar-se a les cèl·lules, ni en conseqüència infectar-les i reproduir-se pel cos.En canvi, en la majoria dels mortals, quan el nou coronavirus entra en els seus organismes per primera vegada, es pren un temps la creació d'anticossos per a combatre el virus, i per mentrestant el patogen es propaga pel cos.Els investigadors han assenyalat que els anticossos de Hollis són tan potents que l'escriptor seria immune fins i tot a altres variants del SARS-CoV-2 i que es podria «diluir els seus anticossos a l'u per mil i continuarien matant el 99% del virus».La ciència està estudiant ara aquest tipus d'anticossos per a millorar les vacunes contra la covid-19. No sols amb els de Hollis sinó també amb els d'altres «poques persones a les quals se'ls han descobert», va comentar Hollis al citat mig britànic.