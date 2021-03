L'autòpsia de la professora morta a Marbella apunta que la seva defunció no es va deure a la vacuna

Sembla que la dona tenia una predisposició a patir un accident vascular cerebral

19/03/2021



La dona va morir dimarts al migdia a l'Hospital Quirón de Marbella, on havia acudit en tres ocasions per malestar general després que li inoculessin la vacuna.

L'autòpsia de la professora que va morir per una hemorràgia cerebral a Marbella dos setmanes després de rebre l'AstraZeneca apunta que la vacuna no estaria relacionada amb la causa de la mort, segons avança el diari Sur.Els especialistes van detectar que la docent tenia una predisposició a patir un accident vascular cerebral. De fet, tot sembla indicar que hauria tingut un aneurisma, que és el trencament d'un vas sanguini al cervell, la qual cosa hauria desencadenat l'hemorràgia massiva que li va causar la mort.Als estudis preliminars no s'han detectat indicis de trombosis en el cos de la víctima, tot i que falta esperar als resultats de diferents anàlisis microscòpics que s'estan duent a terme.