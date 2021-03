Investiguen la mort d'una dona que va ser vacunada amb AstraZeneca a Astúries

La xarxa de farmacovigilància del Principat no ha rebut notificació sobre la possible relació de la mort amb el fàrmac

Actualitzada 19/03/2021 a les 17:29

L'Institut de Medicina Legal d'Astúries està investigant les causes de la mort d'una dona de 40 anys que havia rebut la vacuna d'AstraZeneca una setmana abans del decés, encara que la xarxa de farmacovigilància del Principat no ha rebut notificació sobre la possible relació amb el fàrmac.Fonts de la Conselleria de Presidència del Principat han precisat a Efe que l'Institut de Medicina Legal va iniciar la investigació després que el metge que va atendre la dona no signés el certificat de defunció al no apreciar una causa evident de la defunció.Aquestes investigacióms es produeixen sempre que el metge no signa el certificat de defunció i en aquest cas «es dóna la circumstància» que la dona havia rebut la vacuna uns dies abans.Des de la Conselleria de Salut s'ha assegurat que la xarxa de farmacovigilància no ha rebut cap notificació sobre aquesta mort, produïda a finals del mes de febrer, segons ha avançat aquest divendres la Televisió del Principat d'Astúries (TPA).Segons la Conselleria, el sistema de farmacovigilància rep qualsevol sospita de reacció a les vacunes, per mínima que sigui, i fins al moment no s'ha detectat cap relació causal amb cap cas greu des que es va iniciar la campanya de vacunació contra la covid a la fi de desembre.En declaracions a la TPA, la directora de l'Institut de Medicina Legal d'Astúries, María Antonia Martínez, ha explicat que el metge no va signar el certificat de la defunció perquè «va considerar que possiblement» la mort era «conseqüència que aquesta persona havia estat vacunada».Per aquest motiu es va sol·licitar la investigació i es va realitzar una autòpsia que ara està en curs, a l'espera de conèixer els resultats de l'Institut Nacional de Toxicologia per a confirmar o descartar una reacció adversa.En el cas de la professora de Marbella (Màlaga) que va morir per una hemorràgia cerebral dues setmanes després de rebre la primera dosi de AstraZeneca, que sí que es va comunicar a la xarxa de farmacovigilància de la Junta d'Andalusia, l'autòpsia clínica apunta al fet que la vacuna no està relacionada amb la seva mort.