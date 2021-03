Espanya està tres vegades per sota de la ràtio europea de psicòlegs al sistema

«Constatem que l'anomenada 'quarta onada', la de la salut mental, està superant amb escreix la capacitat de resposta d'uns serveis públics de salut mental que ja patien un alt nivell de saturació amb anterioritat a l'epidèmia», alerten.El COPC avisa que la saturació del sistema per falta de personal té «repercussions greus» en l'atenció a usuaris, amb llistes d'espera «excessives», freqüències de visita molt allunyades dels marges terapèutics i una medicalització «excessiva».Guillermo Mattioli, degà del COPC, ha remarcat que al SNS hi ha contractats una mica menys de 3.000 psicòlegs. Segons creu, això fa que la major part de la demanda es dirigeixi a la privada, que no està a l'abast de tothom.A més, apunten que si ara ja no hi ha prou professionals, cada vegada n'hi haurà menys. Alerten que hi ha escassetat de places de formació especialitzada PIR (Psicòleg Intern Resident) i això fa que cada vegada hi hagi menys especialistes en psicologia clínica. Detallen que la pèrdua de professionals per jubilació és d'uns 209 per any.Segons denuncien, les places de PIR són «clarament insuficients» per cobrir els 200 especialistes que abandonen el mercat cada any. Calculen que des del 1998 s'ha perdut uns 2.500 professionals.Per poder recuperar el nombre de personal i arribar a la mitjana europea com a mínim, reclamen que es convoqui 289 places de formació PIR cada any de manera sostinguda. Amb el ritme actual de creixement, diuen, no s'arribaria a la ràtio europea fins el 2050. «Insistim en la necessitat d'augmentar de forma dràstica el nombre de places de formació especialitzada PIR i de cercar les solucions alternatives que siguin necessàries per garantir una resposta adequada a les necessitats d'atenció psicològica», diuen.