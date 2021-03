Els estats de la UE reprenen la vacunació amb AstraZeneca després de l'aval de l'EMA

Les conclusions de l'EMA

Amb França, Itàlia i Alemanya com els principals països que més ràpidament reprenen la vacunació amb AstraZeneca, Espanya i Portugal han anunciat que també ho faran, però més tard. En el cas d'Espanya, el subministrament d'aquesta vacuna es reprendrà el pròxim dimecres després que en els pròxims dies es facin reunions per saber per quin grup es comença i si s'amplia el límit de 55 anys.A Portugal tornaran a subministrar el vaccí d'AstraZeneca dilluns, mentre els Països Baixos també tenen la intenció de reprendre la vacunació amb aquest vaccí la setmana que ve malgrat no haver concretat encara el dia.Dinamarca, un dels primers països de la Unió Europea que va aturar la vacunació amb AstraZeneca per una trentena de casos de trombosi entre els gairebé 5 milions de vacunats a Europa, ha decidit esperar abans de reprendre-la. Les autoritats daneses volen analitzar la decisió de l'EMA abans de prendre una decisió.Per la seva banda, les autoritats de Suècia estan encara investigant casos de trombosi al país i han apuntat que necessiten «uns quants dies» per decidir si reprenen o no la vacunació amb AstraZeneca. Irlanda també se suma al grup d'estats del bloc comunitari que no han reactivat encara el subministrament d'aquest vaccí, com sí han fet altres països com Bulgària, Letònia, Lituània, Eslovènia o Xipre.Davant la detecció d'alguns casos de trombosi a la Unió Europea, l'EMA va començar a investigar els fets la setmana passada sense veure indicis que els casos estiguessin vinculats a la vacuna. Davant l'alarma a les capitals europees, el regulador de la Unió Europea va ampliar la investigació demanant a tots els països que informessin de casos similars. Mentre els països del bloc comunitari mantenien la suspensió, tant l'EMA com l'OMS insistien que els beneficis d'aquest vaccí superaven els riscos.Finalment, el regulador europeu va concloure aquest dijous que la vacuna d'AstraZeneca és «segura i eficaç» i que, per tant, es pot continuar utilitzant per combatre la covid-19. La directora executiva de l'EMA, Emer Cooke, va afirmar que els científics no veuen que la vacunació estigui «associada amb el risc general de patir» aquests problemes de coagulació de la sang. És a dir, que les evidències científiques no indiquen que sigui un efecte secundari. Tanmateix, l'EMA no ha pogut descartar «definitivament» els casos més «estranys» de coagulació de la sang i farà una investigació addicional per excloure totalment aquesta possibilitat.