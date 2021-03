Els espermatozoides transmeten els seus records a l'embrió

Ho han descobert investigadors de l'Universitat McGill del Canadà

Actualitzada 18/03/2021 a les 18:21

Un estudi realitzat per investigadors de l'Universitat McGill del Canadà ha conclòs amb una troballa que pot significar un gran pas científicament. I és que han trobat un mecanisme a través el qual els espermatozoides recorden aspectes com l'estil de vida, la dieta o l'estrés en els pares per, després, traslladar aquestes dades a l'embrió. Ho fan utilitzant mol·lècules que no formen part de l'ADN, tal com explica El Periódico en un article.



Aquesta troballa servirà per a fer futures troballes, ja que saber com s'hereta el que està més enllà de l'ADN ajudarà a prevenir malalties en les persones. En realitat, l'ADN és únicament una part de l'herència, tal com recorden els autors de l'estudi.Per tal de poder confirmar aquesta hipòtesi, els investigadors van realitzar experiments en ratolins. Els van alimentar amb una dieta deficient a nivell nutricional i, després, van rastrejar els efectes sobre grups particulars de mol·lècules.Els resultats van determinar la presència d'alteracions en l'expressió gènica en els embrions, que van desembocar en defectes congènits en determinades àrees de l'organisme, com la columna vertebral i el crani.Els científics van destacar que les modificacions en els espermatozoides es van transmetre directament durant la fertilització, romanent en els embrions que van començar a desenvolupar-se.Segons l'autora principal de l'estudi, Ariane Lismer, «va ser emocionant observar els resultats, ja que ningú va poder rastrejar anteriorment com aquestes firmes ambientals s'hereten de l'esperma a l'embrió».