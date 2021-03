El Procicat estudia territorialitzar les restriccions

«És evident» per exemple que la Catalunya central està «molt més colpejada» que les Terres de l'Ebre o les comarques de Tarragona, ha dit Sàmper

Actualitzada 19/03/2021 a les 16:23

El conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha revelat que el Procicat estudia l'opció de territorialitzar les restriccions que s'apliquen pel coronavirus, perquè «és evident» per exemple que la Catalunya central està «molt més colpejada» que les Terres de l'Ebre o les comarques de Tarragona.En declaracions a TV3, Sàmper ha indicat que «fa dies» que el Procicat està treballant amb la «possibilitat» de territorialitzar les mesures, perquè ara que s'arriba per fi de la tercera onada les restriccions «no tenen per què ser tan severes com ho van ser en la primera i la segona».Per aquest motiu, ha precisat que estudien introduir elements de territorialització de les restriccions, especialment perquè una «gran part» dels sectors vulnerables a la pandèmia, com els ancians o les persones amb problemes pulmonars, ja han estat vacunats, la qual cosa els permet poder plantejar-se «aquest tipus» de mesures.El conseller ha reconegut que les restriccions de drets fonamentals que s'han aplicat amb motiu de la pandèmia, malgrat que la societat ja s'hagi acostumat a elles i fins i tot en ocasions semblin «poca cosa», són «increïbles, pròpies de les guerres».Per aquest motiu, ha indicat que si el ritme de vacunació s'incrementa, entre tots haurien de ser «capaços» d'anar reduint les restriccions «al més aviat possible», sempre garantint un altre dret fonamental, com és el de la vida i la salut.