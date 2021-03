A presó dos homes per robar amb violència en dos prostíbuls i agredir sexualment dues dones en un dels locals

Els Mossos han destacat que van fer ús de «violència ex trema» i les agressions sexuals es van produir de manera «especialment vexatòria».Les investigacions policials van permetre identificar dos joves d'origen dominicà que tenien relació amb una de les treballadores del prostíbul, la qual hauria facilitat la informació prèvia. Posteriorment, els agents van detectar dos assalts més, un en un local on s'hi exercia també la prostitució i un altre en un pis particular, els dos a Barcelona. Aquests assalts van tenir lloc el 27 d'agost i el 2 de desembre de l'any passat i els autors també eren joves d'origen dominicà que feien servir la violència amb les víctimes. En concret, les lligaven amb brides i les amenaçaven amb un ganivet i una pistola i s'enduien diners en efectiu.Els agents van establir que hi havia punts de connexió entre els robatoris. Per exemple, l'assalt a les víctimes sempre seguia el mateix patró, els autors eren joves d'origen dominicà que generaven una gran intimidació en les víctimes, les amenaçaven amb ganivets i, en ocasions, també amb armes de foc. A més, tota la seqüència es portava a terme en un context de violència que en molts casos era extrema.Finalment, el 14 de desembre de l'any passat i sota la tutela del jutjat número 4 de Terrassa, agents de la Unitat Central d'Agressions Sexuals i del Grup de Robatoris Especialitzats van establir un dispositiu policial que va permetre detenir dos dels investigats. Posteriorment, i en diferents fases, els Mossos han detingut quatre persones vinculades amb l'assalt i a altres robatoris violents a domicili.