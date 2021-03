Una bebè rep per error la vacuna de la covid a Xile

Actualitzada 18/03/2021 a les 12:42

La campanya de vacunació a Xile ha tingut diversos errors importants, segons ha reconegut el govern. Un d'ells ha estat el de la vacunació d'un bebè amb una vacuna anticovid a la regió d'Araucanía.Els fets van passar aquest dilluns quan la mare de la menor va acudir per a posar-li la vacuna corresponent al calendari de vacunes, però la infermera per error li va administrar la Sinovac.En adonar-se de l'error, la sanitària es va posar en contacte amb les autoritats sanitàries, que com primera mesura van establir un seguiment permanent de l'evolució de la lactant. La menor es troba bé.Un altre dels errors que investiguen les autoritats xilenes és la inoculació de deu persones amb dues dosis de marques diferents. Inicialment van rebre la vacuna desenvolupada per Pfizer i BioNTech, però se'ls va posar la Sinovac com segona dosi.Els fets van ocórrer a la comuna de Sant Bernardo, a la zona sud de la regió metropolitana de Santiago. Les persones afectades es troben bé.