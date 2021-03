Un símptoma que equival a una covid lleu

Un estudi diu que perdre l'olfacte equival a un bon pronòstic de la malaltia

La pèrdua de l'olfacte i del gust s'ha convertit en un dels principals símptomes relacionats amb el coronavirus. Hi ha persones que han trigat temps a recuperar-los, encara que, segons un estudi, aquesta pèrdua pot ser relativament positiva.Un treball liderat per científics de l'Hospital Clínic San Carlos de Madrid i de l'Universitat Complutense ha determinat que, perdre l'olfacte, és sinònim d'un bon pronòstic de la malaltia.La mostra han estat 5.868 pacients ingressats amb covid i, segons un dels autors del treball, el fet que «s'envaeixi l'epiteli nasal pot provocar que s'activi una immunitat que evita tempestes de citocines», amb què es tractaria d'una covid lleu.Aquesta situació, segons l'estudi, afectaria més a les dones (12,41%) que no pas als homes (8,67%). Respecte a l'edat, és més probable que aparegui en menors de 65 anys, tal com detallen els experts.