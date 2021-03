Un metre de distància i portar mascareta és suficient per evitar el contagi a les aules

Així ho indica un estudi que suggereix que l'ús de mascareta, ventilar, fer proves en casos de sospita i vacunar al professorat, són eines suficients

Actualitzada 18/03/2021 a les 17:28

Un estudi publicat a la revista Clinical Infectious Diseases indica que els nens, quan porten mascareta, no necessiten mantenir la distància de seguretat de 2 metres per estar en un entorn segur. Aquesta conclusió, podria afectar positivament a les mesures que han dut a terme moltes escoles per frenar els contagis de la covid-19.De fet, aquest estudi indica que la distància d'un metre seria suficient per frenar la transmissió del virus. Sanitat recomana una distància de dos metres entre alumnes a l'aula i aquest nou estudi podria ser la solució definitiva per tornar a obrir les escoles, tancades encara en països com Estats Units. De fet, els experts incideixen que per evitar la transmissió entra alumnes el més recomanable és l'ús de mascareta, ventilar l'espai, fer proves en casos de sospita i vacunar al professorat.L'estudi va utilitzar les dades entre estudiants en diferents escoles, en algunes la distància era d'1,80 metres i en altres 1,20, i no es van trobar diferències entre les taxes d'infecció. Per tant els investigadors van concloure que relaxar les mesures de distanciament en centres escolars és segur, sempre que és els alumnes portin mascareta.