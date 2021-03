Per què moren tants bebès al Brasil per coronavirus?

Han perdut la vida més de 400 nadons

Actualitzada 17/03/2021 a les 17:40

El Brasil és el segon país del món més colpejat per la pandèmia del coronavirus en nombre de casos. Però a més, aquest gegant sud-americà presenta altres peculiaritats: la mort de bebès per covid-19 està disparada.Tal com recull la BBC, al Brasil moren 10 vegades més bebès per coronavirus que als Estats Units, el país amb més casos en general. Al Brasil han mort 420 bebès de menys d'un any des de l'inici de la pandèmia, mentre que als EUA són 45.En el segment de nens d'entre 1 i 5 anys, la xifra també està disparada al Brasil. Han mort per coronavirus 207 nens, pels 42 dels Estats Units. La comparació és molt major si s'estableix amb altres països. Per exemple, al Regne Unit només s'han registrat dues morts de bebès de menys d'un any.Cal tenir en compte que les taxes de natalitat al Brasil i els EUA són molt similars: 1,77 fills per dona als Estats Units i 1,74 fills per dona al Brasil, per la qual cosa l'excés de morts al país sud-americà és més significatiu.Però, quins són els motius? La BBC explica que el nivell d'hospitalització de nens al Brasil és també alt. En 2021, 617 bebès menors d'un any, 591 nens d'1 a 5 anys i 849 entre 6 i 19 anys van ser ingressats en un hospital per covid-19 al país sud-americà.Els experts consultats per la BBC apunten a diversos factors, com la falta de control de la pandèmia, la falta d'un diagnòstic adequat, altres malalties associades i les vulnerabilitats socioeconòmiques, així com l'aparició d'una síndrome associada a la covid-19 en nens.No obstant això, els experts consideren que malgrat aquestes xifres, la mort de bebès representa molt poc respecte al total. En el cas del Brasil, 420 bebès representen només el 0,15% del total de les 270.000 morts registrades.«Les morts en aquest grup d'edat són estranyes, però és necessari acabar amb aquest mite que els nens no moren per covid-19», va dir a la BBC Fatima Marinho, epidemiòloga i consultora sènior de Vital Strategies.Aquesta experta també explica que hi ha molts casos de Síndrome Respiratòria Aguda Sever (SARS) no especificat: «Podem dir que el 48% dels quals van morir per SARS no especificat tenen una alta probabilitat de mort per covid-19 a causa de criteris clínics i epidemiològics», diu Marinho.Quant als problemes de diagnòstic, Marinho diu que «els pediatres han de parar esment als nens amb dificultats per a respirar i febre, i si es presenta diarrea o dolor abdominal o tos, (haurien) considerar la covid-19».A més, una altra causa de mort infantil en Brasi és l'anomenada «síndrome inflamatòria multisistèmica», que pot provocar encefalitis, o danys a òrgans importants com el cor i els ronyons.Respecte a altres malalties i a les condicions de vida, un estudi de la Universitat de Sao Paulo les ha analitzat: «Individualment, la majoria de les comorbilitats incloses eren factors de risc. Tenir més d'una comorbilitat va augmentar el risc de mort en gairebé deu vegades. En comparació amb els nens blancs, els nens indígenes, mestissos i de l'est d'Àsia tenien un risc significativament major de mortalitat».«A banda de l'impacte de les comorbilitats, identifiquem efectes ètnics, regionals i socioeconòmics que donen forma a la mortalitat dels nens hospitalitzats amb covid-19 al Brasil. Combinant aquestes troballes, proposem que existeix una unió (interacció entre problemes de salut i context socioeconòmic) entre la covid-19 i les malalties no transmissibles, impulsades i fomentades per desigualtats sociodemogràfiques a gran escala», diu l'estudi.