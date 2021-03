Oberta la inscripció per al 'Ferrari eSports Series 2021'

L'any passat va reunir més de 20.000 participants i enguany es participa amb el videojoc 'Assetto Corsa'

17/03/2021 a les 17:37

La companyia italiana d'automòbils esportius, Ferrari, ha obert les inscripcions per a participar en la 'Ferrari eSports Series 2021', que enguany oferirà al guanyador la possibilitat de convertir-se en pilot oficial d'eSports i unir-se a l'acadèmia que la marca té en la seva seu central de Maranello.Després de l'èxit de la primera temporada, el 2020, en la qual el jove italià Giovanni Da Salvo, de 21 anys, es va alçar com a guanyador d'entre els 20.000 pilots inscrits, arriba aquesta segona edició de 2021 en la qual el torneig utilitzarà per a la competició el videojoc 'Assetto Corsa', de Kunos Simulazioni.A més, comptarà amb quatre dels vehicles reals de Ferrari, incloent dos que estaran disponibles només per als conductors que es registrin per a aquesta competició: El Ferrari 488 Challenge Evo i el flamant Ferrari 488 GT3 Evo.Tot el que vulgui apuntar-se a aquest torneig ja ho pot fer a través de la web oficial ( www.ferrariesportsseries.gg ) i les inscripcions estan obertes a tots els participants europeus, inclosos els del Regne Unit.La primera fase del torneig constarà de quatre voltes ràpides per a decidir qui participarà en les carreres classificatòries que es disputaran des del 5 d'abril i fins a finals de juliol.Els millors 48 pilots es classificaran per a la competició principal de la 'Ferrari eSports Series' que se celebrarà des d'agost fins a finals de novembre.Per a acabar la temporada, el millors 24 pilots prendran part en la Grand Final, prevista per a mitjans de desembre i que consistirà en tres carreres per a decidir qui es converteix en el campió de la Ferrari eSports Series 2021.El 2021 s'han afegit dos elements amb l'objectiu que la competició sigui més divertida: els jugadors que s'inscriguin tindran la possibilitat de participar en diversos sortejos durant la temporada i aconseguir una selecció d'importants premis.En segon lloc, la temporada 2021 comptarà amb una competició oficial desenvolupada especialment per als seguidors dels eSports i amants del disseny de Ferrari: el nou concurs de lliurees de cotxe.Els participants podran crear i presentar els seus dissenys per als quatre cotxes utilitzats en la sèrie a través d'una web creada per a això. Els millors es compartiran en els perfils de les xarxes socials oficials de Ferrari i el que sigui més popular s'incorporarà al joc i s'utilitzarà durant les carreres oficials del campionat.