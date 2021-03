Mediaset «esborra» la presència de Carlos de 'La isla de las tentaciones'

El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs per al temptador detingut per un presumpte delicte d'abús sexual en grup

Actualitzada 18/03/2021 a les 11:45

El jutjat de guàrdia de Las Palmas de Gran Canària ha decretat llibertat amb càrrecs per a Carlos Algora, un dels participants de La isla de las tentaciones acusat d'un presumpte delicte d'abús sexual en grup a una noia. També ha ordenat la retirada del passaport i la compareixença setmanal al Jutjat de San Lorenzo de El Escorial.La denúncia va ser interposada a la Guàrdia Civil per una noia francesa. La noia va explicar que durant una festa il·legal a Colmenarejo el passat 13 de febrer on van participar alguns concursants del programa, va patir abusos sexuals. La denunciant creu que va ser drogada amb burundanga perquè no té un record nítid de què va passar.Arran de la detenció de Carlos, Mediaset va comunicar que reeditaria els programes que queden per emetre per esborrar la seva presència al reality. Aquest fet comportar l'eliminació d'un dels clars protagonistes de la tercera edició de La isla de las tentaciones.Tot i això, a les xarxes socials s'han pogut veure imatges del darrer programa sense la retirada de la presència de Carlos, ja que els usuaris de Mitele Plus poden veure els capítols un dia abans de l'emissió.