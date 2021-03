La vacuna de Janssen podrà utilitzar-se en dones embarassades i lactants

Es tracta de la primera vacuna aprovada que requereix una sola dosi per a generar immunitat contra la covid-19

Actualitzada 18/03/2021 a les 11:41

La vacuna de la farmacèutica Janssen, que ha rebut una autorització d'ús d'emergència per part de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), podrà ser utilitzada en dones embarassades i lactants, ha afirmat un grup d'experts en immunització. Es tracta de la primera vacuna aprovada que requereix una sola dosi per a generar immunitat contra la covid-19.El grup de científics que ofereix assessoria estratègica en immunitzacions a l'OMS ha indicat que la mateixa plataforma tecnològica utilitzada per a la vacuna de Janssen va ser usada en el passat per a produir altres vacunes que s'han mostrat segures en dones embarasses i lactants.No es recomana que les dones en gestació passin un test de covid-19 abans de vacunar-se ni que considerin retardar un embaràs per haver rebut la vacuna.Per a les dones que cauen en la segona categoria, l'OMS no recomana interrompre la lactància després d'haver estat vacunades.La vacuna de Janssen (filial de l'estatunidenca Jonhson & Jonhson) ha mostrat un nivell de seguretat i eficàcia que la converteix en un instrument més per al control de la pandèmia i ofereix l'avantatge que, en requerir una única dosi, més gent podrà ser vacunada, ha assenyalat el grup.L'única contraindicació que han assenyalat els experts és l'al·lèrgia a un dels seus components, encara que aquesta vacuna està lliure d'adjuvants, preservants, material d'origen animal o teixit fetal.La recomanació emesa pels experts indica que aquesta vacuna ha mostrat en els assajos clínics una eficàcia de 76,7% contra episodis severs de covid-19 després de 14 dies de la injecció i de 85,4% després de 28 dies.Quant a evitar hospitalitzacions, la seva eficàcia estimada és del 93% i del 70% contra casos simptomàtics de covid-19.Com la resta de vacunes que s'estan usant, la de Janssen ha d'administrar-se baix supervisió professional i s'ha de comptar amb un tractament mèdic a mà en cas d'una reacció al·lèrgica.