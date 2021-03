La meitat dels nens comptabilitzats com morts per covid a Espanya eren en realitat persones de més de 100 anys

La mort d'una persona de 101 anys, per exemple, quedaria computada com la d'un nen d'1 any

Actualitzada 18/03/2021 a les 16:39

Dades reals

Espanya no té la major taxa de mortalitat infantil per covid-19 entre els països desenvolupats segons analitza un estudi publicat per la revista mèdica The Lancet, on s'arriba de forma equivocada a aquesta conclusió en utilitzar dades errònies del Ministeri de Sanitat.El 10 de març la revista britànica va publicar l'article 'Els nens i els joves continuen tenint un risc baix de mortalitat per covid-19'.La investigació compara dades oficials d'Espanya, els Estats Units, el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, França i Corea del Sud.Els números d'Espanya indiquen que entre el 20 de gener de 2020 i el 10 de febrer de 2021 van morir 28 nens menors de 9 anys i 26 adolescents entre els 10 i els 19 anys a conseqüència de la covid, tal com consta en un apèndix de l'article.Aquestes 54 morts situarien al país com el que té la major taxa de mortalitat infantil entre els estats analitzats.Les xifres van ser recollides per la periodista Beatriz Talegón en una informació del portal Las Repúblicas, on també es feia ressò de les opinions expressades per diversos experts sobre la veracitat d'aquestes dades.La difusió a través de Twitter de l'article de Talegón va augmentar la repercussió a Espanya de l'informe de The Lancet i va generar nombroses reaccions.El còmput real de menors morts per covid-19 a Espanya és molt inferior -set defuncions en lloc de 54, d'acord amb alguns experts- a la xifra difosa a The Lancet, l'origen de la qual es troba en un error de registre, segons ha confirmat el Ministeri de Sanitat.Fonts de Sanitat consultades per EFE informen que «s'ha detectat que algunes comunitats autònomes van cometre errors en incorporar dades de menors» i afegeixen que «ja s'ha procedit a la seva revisió per corregir-ho», la qual cosa suposarà una reducció en el número de morts.«Les dades estaran actualitzades en el pròxim informe de l'Instituto de Salud Carlos III», afegeixen les mateixes fonts.El ministeri ha corroborat d'aquesta manera el que ja havien assenyalat la Societat Espanyola de Infectología Pediàtrica (SEIP) i la Societat Espanyola de Vigilància Intensiva Pediàtrica (SECIP), que situen el nombre de morts en menors per covid-19 a Espanya en set i sis defuncions, respectivament.La SEIP va emetre un comunicat el 14 de març en el qual exposava que, en funció d'aquests càlculs, la xifra inclosa en l'article de The Lancet «sembla errònia» i que «l'experiència dels pediatres a càrrec d'aquests nens als hospitals suggereix que les dades estan sobredimensionades».La nota informativa subratllava que aquests errors, en qualsevol cas, no modifiquen la conclusió de l'article de The Lancet sobre el baix risc que suposa la pandèmia per als nens.La SECIP, per part seva, té un registre que elabora un grup de treball liderat per Rafael González Cortés, pediatre de l'Hospital Gregorio Marañón.Les seves dades procedeixen de 47 UCI, el 90 per cent del total, segons estimava el mateix González Cortés en un fil de Twitter, amb el qual també va qüestionar la credibilitat dels càlculs de l'article acadèmic.El pediatre admetia la possibilitat que algun menor pugui haver mort al marge d'aquest recompte, però assenyalava que la diferència reflectida en la revista mèdica britànica és massa gran, per la qual cosa apuntava la hipòtesi d'un error, confirmat posteriorment per Sanitat.Sobre l'origen de la fallada, diversos pediatres han plantejat la possibilitat que alguns sistemes de registre no admetin notificacions d'edats superiors als 100 anys, per la qual cosa les defunció d'una persona de 101 anys, per exemple, quedaria computada com la d'un nen d'1 any.Així ho indicava el pediatre d'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona Pere Soler, en declaracions al mitjà digital Nius, i David Andina, un altre metge especialitzat en l'atenció infantil, a Twitter.Amb les noves dades aportades per la SEIP, el nombre de morts de menors a Espanya per covid-19 seria de set entre una població de 9,2 milions, la qual cosa suposaria un 0,00007 per cent.Aquesta taxa se situaria per sota de l'estimada en altres països inclosos en l'estudi de The Lancet i seria tres vegades menor que la incidència dels Estats Units, amb 134 morts detectades entre 60,8 milions de nens de 0 i 14 anys, que passaria a ser la més elevada de l'estudi.Per tant, la utilització en un article científic d'unes dades equivocades del Ministeri de Sanitat ha difós una taxa de mortalitat infantil per covid-19 a Espanya que no es correspon amb la realitat en estar sobredimensionada.