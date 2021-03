L'EMA desvincula els casos de trombosi de la vacuna d'AstraZeneca, però no ho descarta «definitivament»

L'Agència Europea del Medicament assegura que la vacuna és «segura i eficaç»

Actualitzada 18/03/2021 a les 17:28

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha assegurat que la vacuna d'Oxford-AstraZeneca és «segura i eficaç» i ha defensat que es pot continuar utilitzant per combatre la covid-19 després d'investigar els casos de trombosi. La directora executiva de l'EMA, Emer Cooke, ha afirmat aquest dijous que els científics no consideren que la vacunació estigui «associada amb el risc general de patir» aquests problemes de coagulació de la sang. És a dir, que les evidències científiques no indiquen que sigui un efecte secundari. «Encara no ho podem descartar definitivament», ha admès Cooke. L'EMA farà una investigació addicional dels casos de trombosi per excloure totalment aquesta possibilitat.