L'Assemblea de Múrcia rebutja la moció de censura gràcies als diputats trànsfugues de Cs

Actualitzada 18/03/2021 a les 14:17

Tal com estava previst l'Assemblea de Múrcia ha rebutjat aquest dijous la moció de censura del PSOE i Cs contra el president de la regió, Fernando López Miras, gràcies al vot en contra dels tres vots trànsfugues de CS. López Miras ha salvat la votació per 23 vots en contra, 21 a favor, i l'abstenció d'un quart diputat encara integrat a Cs, que ha trencat la disciplina de vot. El PP ho ha celebrat com una victòria. El líder dels populars, Pablo Casado, s'ha desplaçat a Múrcia acompanyat del secretari general del partit, Teodoro García Egea, per atendre els mitjans des de la mateixa Assemblea de Múrcia.