França decreta el confinament de París

Es confinaran 16 departaments a partir de la mitjanit d'aquest divendres i durant quatre setmanes

Actualitzada 18/03/2021 a les 19:56

Amb més de 35.000 contagis en les últimes 24 hores, França ha decidit confinar 16 departaments, entre ells Île-de-France, que inclou París, a partir de la mitjanit d'aquest divendres i durant quatre setmanes. Així ho ha comunicat el primer ministre francès, Jean Castex aquest dijous,Només obriran els comerços essencials. Els col·legis continuaran oberts i els instituts només podran rebre al 50% dels seus estudiants. Els desplaçaments per fer esport o sortir a prendre l'aire no tindran un límit horari, però no hauran de superar els 10 km de distància del domicili. Per a sortir serà indispensable un justificant.Els desplaçaments entre regions estaran prohibits. El toc de queda, actualment decretat a partir de les 18 passarà a les 19 hores.