Els adults no podran enviar missatges directes per Instagram als menors

La xarxa social vol «protegir els adolescents del contacte no desitjat amb altres adults»

Actualitzada 18/03/2021 a les 09:53

Instagram ha decidit prendre una sèrie de mesures per protegir els joves mentre utilitzen la seva xarxa social. Per aquest motiu, la companyia ha creat una funció per impedir que les persones adultes puguin escriure missatges directes a menors de 18 anys si el destinatari no els segueix. L'objectiu és «protegir els adolescents del contacte no desitjat amb altres adults», asseguren.La nova eina es basa en la capacitat de predicció de l'edat de cada usuari a través de l'aprenentatge automàtic i en els anys que les persones diuen que tenen en el moment en què es registren. En alguns països la nova funcionalitat començarà a aplicar-se aquest mes de març.La xarxa social també està estudiant la manera de dificultar que les persones que han mostrat un comportament potencialment sospitós puguin interactuar amb adolescents.D'altra banda, Instagram ha incorporat un nou pas durant el registre que ofereix als menors de 18 anys l'opció d'escollir que el seu compte sigui públic o privat, per tal de que estiguin més protegits. En cas d'optar per un públic, la xarxa els torna a enviar una notificació informant sobre els avantatges d'utilitzar un compte privat.L'edat mínima per registrar-se a Instagram és de 13 anys, tot i que a Espanya el requisit és tenir-ne 14. Actualment, la xarxa social està desenvolupant noves funcionalitats basades en la intel·ligència artificial i en la tecnologia de l'aprenentatge automàtic per verificar l'edat dels usuaris.