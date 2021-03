El risc de mort per covid augmenta si es camina lentament, segons un estudi

Així ho assegura un estudi de l'Universitat de Leicester

Actualitzada 18/03/2021 a les 16:38

Aquells que caminen més lentament tenen un major risc de morir per coronavirus. Així ho assegura un estudi de l'Universitat de Leicester que recull Daily Mail.És així perquè aquelles persones que caminen més lentament (unes tres milles per hora o, el que seria uns 4,8 quilòmetres per hora, al canvi) tenen un risc quatre vegades major de morir per coronavirus i el doble de possibilitats de contraure la malaltia, sempre segons l'esmentat estudi.Els investigadors aconsellen anar més ràpidament, a quatre milles per hora, el que seria gairebé 6,5 quilòmetres per hora al canvi, ja que tindrien un sistema cardiovascular més saludable.Segons l'investigador principal de l'estudi, Tom Yates, «aquest és el primer estudi que mostra que les persones que caminen més lentament tenen un risc molt major de contraure coronavirus».