Detecten una nova variant de coronavirus a Andalusia

Només s'havia detectat a Uganda i algun cas molt aïllat al Regne Unit

Actualitzada 18/03/2021 a les 14:34

Andalusia ha detectat una nova soca de coronavirus, l'A23-1, que només s'havia detectat a Uganda i algun cas molt aïllat al Regne Unit, segons ha informat aquest dijous el conseller de Salut i Famílies, Jesús Aguirre.El conseller ha explicat, en declaracions als periodistes a Jaén, que es tracta d'una soca caracteritzada per tenir «major capacitat de transmissió», però que encara no és clar si té major virulència.Segons Aguirre, els hospitals andalusos estan «perfectament coordinats per a seqüenciar el coronavirus de totes les soques que tenim i les variants que ens puguin arribar».Ha insistit que «encara que les vacunes responen bé i prevenen contra aquestes mutacions, no sabem el que ens podem trobar en un, dos o tres mesos, d'aquí la importància que tinguem tot nostre instrumental de diagnòstic totament rodat».El conseller ha assenyalat que Andalusia no es troba ja «en una fase de baixada», sinó d'altiplà, la qual cosa unit al fet que «estan començant a arribar soques diferents», fa que es mantinguin les restriccions.El 61% dels positius de totes les analítiques realitzades en la comunitat correspon a la variant britànica i en algunes províncies aquest percentatge aconsegueix el 80% i fins i tot el 90%.També ha recordat que hi ha tres soques sud-africanes perfectament identificades, importades, sense que hi hagi hagut encara contagi comunitari i són tres casos que han arribat via aèria.En referència a les vacunes, ha enviat un missatge de «tranquil·litat absoluta» a les persones vacunades amb AstraZeneca perquè ha assegurat que són milions les dosis d'aquesta vacuna que s'han posat al món.Així mateix, ha dit que les persones vacunades amb una primera dosi, una vegada passat els vint o trenta dies ja tenen un 80% d'immunitat i un nivell d'antígens molt alt.