Culpen les palmeretes de xocolata d'un poble madrileny del seu confinament per covid

Aquest municipi té uns 7.000 habitants i l'alcalde demana que no culpin als dolços, els quals atrauen a molts visitants

Actualitzada 17/03/2021 a les 20:07

L'alcalde de Morata de Tajuña, Ángel Sánchez, al capdavant de l'únic municipi madrileny que actualment està confinat per la seva taxa de coronavirus, ha emès una carta pública en la qual lamenta que s'«ataqui» als comerços del poble i se'ls assenyali com els «culpables» de la «elevada» incidència.Aquest municipi del sud-est, amb poc més de 7.000 habitants, va passar a ser aquest dilluns l'únic amb restriccions a la mobilitat, pel fet que la setmana passada presentava 572 casos per cada 100.000 habitants; mentre que, segons les dades publicades ahir, la seva incidència ha crescut fins als 624 contagis per cada 100.000 habitants.L'alcalde sosté que «no es pot consentir» que es «carregui» contra els comerços i se'ls «acusi d'afavorir la propagació del virus».Així, fa al·lusió a les declaracions dels últims dies per part de nombrosos veïns que opinen que l'arribada de turistes els caps de setmana –atrets pels seus paisatges, les seves rutes ciclistes i les seves famoses «palmeretes de Morata»– hagin pogut contribuir a l'augment de contagis.No obstant això, Sánchez insisteix que la majoria dels contagis es produeixen en l'àmbit familiar i privat, en les reunions en les quals «es baixa la guàrdia, emparats en una falsa sensació de seguretat per ser família o amics».En aquest sentit, es pregunta «on ha quedat el sentiment d'unitat que va estar amb tots en els pitjors moments de la pandèmia», i demana que cessin aquestes acusacions, mostrant el seu «més rotund suport» al teixit comercial morateny, que suposa «un sector vital» per a «moltíssimes famílies» del poble.