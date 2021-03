Contracten detectius per controlar a 'teletreballadors'

«Hi ha alguns que porten els nens al col·legi, van al bar o juguen al pàdel», segons una agència de detectius

Actualitzada 17/03/2021 a les 18:45

Seguiment d«un parell de dies»

Tot tipus d'empreses

Un any després, quin tipus de teletrabajador ets?

La informació té total validesa en un judici

Altres serveis deguts a la pandèmia: custòdia i pensions

Quan es pensa en la paraula detectiu acostumem a imaginar-nos a un home amb barret, ulleres de sol i gavardina que llegeix el diari mentre investiga un crim. Res més lluny de la realitat. La Recerca Privada a Espanya és una activitat reservada als Detectius Privats legalment habilitats, reconeguda i regularitzada en la Llei 5/2014 de Seguretat Privada i en el Reial decret 2364/1994, com recull l'Associació Professional de Detectius Privats d'Espanya (APDPE).En un article a 20 Minutos , s'explica com tots els treballs, els detectius privats han hagut d'adaptar-se a l'era covid-19 i, entre els seus nous encàrrecs, està el d'investigar als «teletreballadors». És cert que el teletreball ofereix opcions impossibles amb el treball presencial com aprofitar per a posar la rentadora, planxar o fer el menjar, però una cosa és una cosa puntual que moltes vegades es compensa amb més hores de treball... i una altra és l'abús.«Sobretot des de l'estiu ha augmentat el control a empleats», explica a Javier Ureta, detectiu en AXIOMA Detectius (Barcelona). Hi ha treballadors, diu, que asseguren haver estat en contacte amb un positiu i per tant les empreses han de donar-li l'opció de teletreballar. No obstant això, «aquests treballadors porten als nens al col·legi, van al gimnàs, passen pel bar, tenen un torneig de pàdel o fins i tot aprofiten per a fer obres a casa seva i baixen a la botiga de bricolatge».D'una banda, els detectius investiguen si realment la persona està guardant quarantena (per ser positiu o comunicar que ha estat en contracte estret amb un) i per un altre si, en el cas que els empleats teletreballin, compleixen amb els seus horaris.A més, també ha augmentat les recerques per falsos ERTO. En aquests casos són els empleats els que contracten detectius privats per a provar que «estan treballant més hores que les que els corresponen per ERTO», afegeix el gerent de l'empresa de detectives Àbac Atlàntic (Pontevedra).Primer, el detectiu privat ha d'assegurar-se que la persona en qüestió es troba en el seu domicili. Ureta no especifica quins mètodes utilitzen, però una vegada que es comprova que «no se n'ha anat de viatge o d'escapada» es fa un seguiment de dos o tres dies: «Veient que no baixa ni per comprar pa es pot pressuposar que s'ho està prenent seriosament, així que amb un parell de dies és suficient».De tots els casos que li han encarregat, Ureta assegura que un 50% dels investigats incorre en alguna mena de mentida com, per exemple, compaginar el teletreball amb una empresa personal o un segon treball. No obstant això, des d'Àbac Atlàntic assenyalen que en més d'un 70% dels seus casos s'ha comprovat algun tipus de frau.Les empreses que acostumen a contractar aquest tipus de serveis, igual que amb les baixes laborals, ho fan perquè hi ha una sospita «en la trajectòria de l'empleat». No s'acostumen a fer aquest tipus de seguiments de manera sistemàtica o a persones amb un «comportament exemplar». A més «el client ha de tenir un interès legítim i acreditar-lo, per exemple, que el treballador tingui baixes laborals reiterades o una baixa productivitat», afegeix el professional d'Àbac Atlàntic.Teletreball.Ureta, per la seva banda, assegura que amb el tema de contactes de covid-19, les empreses que sol·liciten els seus serveis són de tota mena: «Gairebé tots els tipus de sectors, des de comerç a restauració. En restauració s'ha notat força. A més, hi ha empreses de totes les grandàries, crida l'atenció de les petites empreses». I empreses públiques? «No et puc dir... alguna... alguna hi haurà», es limita a apuntar.En ser una professió reglada, els detectius privats han de complir amb l'ordenament jurídic i protegir els interessos que pot tenir el client, però també els drets que té l'investigat. Així, l'informe (que pot incloure fotografies i vídeos) només tindrà validesa davant un judici si es compleixen tots els requisits legals; és a dir, no es pot punxar el telèfon a una persona o haquejar el seu ordinador. «La gent no sap que es pot o no es pot fer, nosaltres reconduïm el cas cap a vies legals», expliquen des d'Àbac.D'altra banda, segons Ureta, s'està denunciant «tirant a poc». S'acostumen a donar alertes al treballador, però no es produeix l'acomiadament.«En l'àmbit familiar això (la pandèmia) ha passat factura», assegura el detectiu d'AXIOMA. No sols per infidelitats, una part mínima del treball del detectiu, sinó per custòdies i pensions. «Algun dels progenitors al·lega que el menor ha tingut contacte amb algú positiu i ha de guardar quarantena. Al final, quan se'ls fa el seguiment, veus que fan vida normal», afirma.Finalment, en el tema de la pensió «cal comprovar si l'altra part té el poder adquisitiu que li impedeix o no pagar la pensió que li toca per conveni. Ara al·leguen que estan en un ERTO però, no obstant això, se'ls fa el seguiment i estan treballant en B o en algun negoci familiar», conclou Àbac Atlàntic.