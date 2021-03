Tres agents de la Policia Nacional, un Guàrdia Civil i un Ertzaintza, ingressats després de vacunar-se amb AstraZeneca

En els cinc casos, el lot de vacunes administrar és diferent del ABV5300, retirat a Europa

Tres agents de la Policia Nacional, dos destinats a Madrid, i un agent de la Guàrdia Civil de la Comunitat Valenciana i un agent de l'Ertzaintza han estat ingressats a l'hospital després de vacunar-se amb el fàrmac d'AstraZeneca, informa el mitjà Nius.Aquests cinc ingressats no presenten un quadre clínic semblant als dels casos detectats per Sanitat amb trombosi, però han requerit atenció mèdica.Un dels agents destinats a Madrid va anar a urgències perquè li feia mal una cama i va acabar ingressat per un tromboembolisme pulmonar. Un altre va ser trobat a casa seva inconscient. L'agent de la Guàrdia Civil va patir una trombosi venosa que va derivar en infart. Pel que fa a l'agent basc, va patir convulsions i una trombosi ocular.En els cinc casos, el lot de vacunes administrar és diferent del ABV5300, retirat a Europa.