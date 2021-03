Sanitat retira un lot de Rabeprazol 20mg, un antiàcid

S'utilitza per a la malaltia per reflux gastroesofàgic i úlceres d'estómac o de la part alta de l'intestí

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha ordenat aquest dimecres la retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes del lot 911064 de Rabeprazol Pensa 20 mg comprimits gastroresistents EFG.En una nota, l'Aemps -dependent del Ministeri de Sanitat- descriu el defecte d'aquest lot del fàrmac de PENSA PHARMA, S.A.O., que es dispensa en hospitals, com a "resultat de fora d'especificacions en el paràmetre riquesa obtingut en els estudis d'estabilitat en curs".Es tracta del lot 911064 de Rabeprazol PENSA 20 MG comprimits gastroresistents EFG, 28 comprimits, un medicament dins dels coneguts amb el nom d'inhibidors de la «bomba de protons», que actuen reduint la quantitat d'àcid produït per l'estómac.Entre altres patologies, s'utilitza per a la malaltia per reflux gastroesofàgic i úlceres d'estómac o de la part alta de l'intestí.