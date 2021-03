Sanitat no veu necessari un seguiment específic als vacunats amb AstraZeneca

El Ministeri ha publicat un text on respon a setze «preguntes freqüents» sobre la suspensió cautelar de la vacunació

Actualitzada 17/03/2021 a les 18:33

El Ministeri de Sanitat considera que «no s'ha de realitzar cap seguiment específic» a les persones que hagin rebut la vacuna de AstraZeneca i afegeix que tampoc veu necessari prendre cap mesura ni tractament preventiu.Així consta en un text publicat aquest dimecres per Sanitat on respon a setze «preguntes freqüents» sobre la suspensió cautelar de la vacunació i els possibles efectes adversos o suposat risc de trombosi després dels dubtes suscitats pel fàrmac i registrar-se a Espanya una defunció i dos casos de trombosis després de rebre la vacuna.A la pregunta de si cal acudir a urgències per mal de cap després de la vacunació, Sanitat ho descarta ja que considera la cefalea «un símptoma freqüent» després de la inoculació si bé aclareix que si el mal de cap és «intens i persistent, canvia significativament en estirar-se o s'associa a alteracions visuals o altres símptomes neurològics, es recomana consultar amb el servei mèdic de referència».Respecte a si és convenient prendre anticoagulants si s'ha rebut la vacuna en els últims 14 dies, Sanitat insisteix que «no és necessari prendre cap mesura ni tractament preventiu» i recorda que l'«ús d'anticoagulants o antiagregants no està recomanat en absolut en persones que no els utilitzaven prèviament per una circumstància o malaltia prèvia a la vacunació».En relació a si una persona amb factors de risc de trombosi ha de prendre alguna mesura de precaució, Sanitat ho descarta i explica que «no s'ha identificat cap factor que predisposi o contribueixi a desenvolupar aquest episodi advers», per la qual cosa no aconsella adoptar mesures essencials.També rebutja que es deixin de prendre anticonceptius orals ja que no s'han establert com a factors de risc.A la pregunta de si en la segona dosi s'optarà per una vacuna diferent, Sanitat diu que no està previst utilitzar vacunes d'un altre tipus per a les persones en les quals estava programada la vacunació amb AstraZeneca.Recorden que la suspensió cautelar durarà dues setmanes mentre s'avaluen els esdeveniments i quan concloguin s'informarà respecte a la continuïtat del programa de vacunació.Sanitat vol deixar clar que la vacuna és «eficaç i segura» i, com tots els medicaments, pot desencadenar reaccions adverses i recorda que en el moment que es va decidir suspendre temporalment la vacunació es tenia coneixement d'11 casos notificats dels més de sis milions de persones vacunades amb AstraZeneca a la Unió Europea, un d'ells a Espanya.En el cas d'Espanya, els casos ja s'eleven a tres després de notificar aquest dimecres Sanitat una defunció per ictus isquèmic i una trombosi venosa abdominal, tots dos havien rebut la vacuna en els últims 16 dies.