Només el 0,02% de menors amb covid acaba ingressat a l'UCI

Actualitzada 17/03/2021 a les 15:29

Un estudi de l'Associació Espanyola de Pediatria confirma que la infecció per SARS-CoV-2 es comporta de manera lleu en nens i menys del 0,02 per cent diagnosticat, tant en Atenció Primària com hospitalària, va requerir ingrés en una UCI pediàtrica.La investigació, coordinada des de l'Institut de Recerca de l'hospital 12 d'Octubre i que porta activa nou mesos, constata que el 34 per cent dels menors hospitalitzats va presentar en el moment de l'ingrés malaltia lleu amb un quadre similar al gripal o refredat de vies altes, amb febre i sense un focus infecciós aparent.Les dades de l'estudi, elaborat amb un registre de més d'un miler de nens amb covid atesos en hospitals de tota Espanya i més de 600 ingressats, situa l'edat mitjana en 4,5 anys i un majoria d'homes, el 57 per cent.L'estudi ha comptat amb la col·laboració de la Fundació de l'Associació Espanyola de Pediatria, que integra a 76 hospitals de totes les comunitats autònomes, la qual cosa ha permès conèixer com funciona la malaltia del covid en pacients pediàtrics de tot el país.Segons dades de la investigació, el 30 per cent va ser diagnosticat inicialment amb una síndrome broncopulmonar, mentre que el 14 per cent ho va fer amb una síndrome inflamatòria multisistèmica i el 10 per cent amb síndrome gastrointestinal.L'estudi no inclou als pacients amb símptomes lleus que acudeixen als centres d'Atenció Primària, on es veuen la majoria dels nens amb covid.Segons el doctor Alfredo Tagarro, un dels coordinadors de la investigació, la possibilitat que la síndrome inflamatòria multisitémica s'agreugi és molt baixa en nens. Tagarro també confirma que el nombre d'ingressos per pneumònies per covid en nens s'ha vist reduït «dràsticament».