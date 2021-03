Les aerolínies europees confien en la «ràpida implementació» del passaport sanitari per salvar la temporada d'estiu

«El certificat no resoldrà la crisi de l'aviació. El trànsit és un 65% inferior al del 2019 i la situació continua sent molt dolenta», alerta el director d'A4E. Amb tot, el sector veu la proposta de l'executiu europeu com «un primer impuls» per recuperar els viatges al bloc comunitari.Per Reynaert, el passaport sanitari hauria d'estar en marxa «abans que tothom pugui gaudir de la llibertat de moviment». «És per aquest motiu que demanem a la Comissió Europea que presenti un full de ruta per restablir els viatges», reclama preocupat perquè la manca de perspectives dels ciutadans sobre la mobilitat els allunyi de fer reserves per a l'estiu.La proposta de certificat covid de la Comissió Europea, que ara ha de ser debatuda pels estats, preveu un codi QR amb informació sobre si la persona s'ha vacunat, si ha passat el virus o una prova PCR negativa. Aquest últim cas és l'únic que suposa un cost per al viatger i Reynaert demana que aquest sigui «econòmic» per tal que no representi un «altre obstacle» a la mobilitat.Amb la pilota ara a la teulada dels 27, el director d'A4E els demana una ràpida implementació de la mesura malgrat ser conscient que hi ha estats que veuen la proposta amb reticències. «La Comissió ha exposat bons arguments. No genera preocupacions ni pel que fa a la privacitat ni a la discriminació, i deixa als governs suficient llibertat de maniobra», diu Reynaert tot confiant que aquesta flexibilitat porti els més reticents a donar llum verda a la mesura.«Els demano que es prenguin la proposta seriosament», diu als 27 tot esperant que la pressió dels països que més depenen del turisme, com Grècia o Espanya, es traslladi en una ràpida implementació del passaport covid.