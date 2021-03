La Flota Russa torna a tenir en el punt de mira una fragata espanyola a la Mar Negra

Els russos diuen que hi ha tres vaixells de guerra espanyols a la zona i en segueixen els moviments

Actualitzada 17/03/2021 a les 12:17

L'Armada russa ha començat a vigilar els moviments de la fragata espanyola 'Méndez Núñez', que va entrar en aigües de la Mar Negra, va informar aquest dimecres el Centre de Control de Defensa Nacional.El vaixell espanyol es va endinsar en la mar Negra avui mateix, per la qual cosa «les forces i els equips» de la Flota russa van posar en marxa un dispositiu de vigilància, precisa el comunicat militar, citat per l'agència Interfax.El passat 12 de març Rússia va informar que els seus vaixells seguien en la mar Negra a la fragata espanyola 'Cristobal Colón'.Segons mitjans russos es tracta del tercer vaixell espanyol que es troba ara en aigües de la mar Negra, on a la fi de febrer també va arribar el caçamines 'Tajo'.Els vaixells russos solen escortar a una certa distància als vaixells de l'OTAN que penetren en la mar Negra, especialment des de l'annexió de la península ucraïnesa de Crimea el 2014.Rússia sempre al·ludeix al fet que, en virtut de la Convenció de Montreaux de 1936, que regula el pas pels estrets de Bòsfor i Dardanels de vaixells militars que no pertanyin a països banyats per la mar Negra, la seva estada no ha de superar els 21 dies.