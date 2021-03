Jordi Sánchez supera la covid

El català, que interpreta Antonio Recio a 'La que se avecina', surt de l'hospital

Actualitzada 17/03/2021 a les 17:06

L'actor català Jordi Sánchez, popular pel seu paper d'Antonio Recio a la sèrie de televisió La que se avecina, ha rebut l'alta hospitalària després de més d'un mes ingressat per covid a l'Hospital Fundació Jiménez Díaz de Madrid.Sánchez ha publicat una foto vestit de carrer després de sortir de l'hospital en el seu perfil d'Instagram amb un missatge d'agraïment als professionals sanitaris «pel seu talent, les seves cures, la seva paciència».«Mai vaig pensar que dormir 24 dies seguits, amb les seves 24 nits, podia ser tan desagradable», assenyala en referència al mateix temps que ha passat a l'UCI, que va abandonar fa vuit dies.L'actor agraeix també els missatges d'amics i companys, «que tant emocionen i ajuden quan et desperten», i «a totes aquestes persones que sense conèixer-me de res m'han fet arribar el seu afecte».Jordi Sánchez (Barcelona, 1964) va ingressar a l'hospital a principis de febrer per covid. És famós pel seu personatge d'Antonio Recio en la sèrie La que se avecina, i abans pel paper de Josep Lopes a Plats bruts.