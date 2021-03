Investiguen la mort d'una professora de Marbella després de rebre la vacuna d'Astrazeneca

La docent de 43 anys va morir com a conseqüència d'una hemorragia cerebral

Actualitzada 17/03/2021 a les 08:54

Una professora de Marbella ha mort aquest dilluns per una hemorragia cerebral, després de rebre la vacuna d'Astrazeneca el passat 3 de març, segons ha informat el Diario Sur.Hores més tard, la dona va començar a trobar-se malament i va acudir a l'Hospital Quirón Salud. La docent tenia un fort dolor de cap i malestar general, per la qual cosa els sanitaris en un primer moment ho van atribuir als efectes secundaris de la vacuna contra la covid-19.La professora de 43 anys va acudir el passat 13 de març un altre cop a l'hospital ja que seguia amb dolors. Després de realitzar-li dos TAC, els metges li van trobar una hemorragia cerebral massiva.Després d'una operació per drenar-li la hemorràgia li van descobrir un edema cerebral. Finalment va acabar morint. Després de la seva mort se li va realitzar una autòpsia en la qual va donar negatiu en coronavirus, però s'està a l'espera de les conclusions que determinin les causes de la mort.El cas s'ha posat en coneixement de l'Agència Espanyola del Medicament, així com de l'Europea arran del protocol establert després de la suspensió de l'administració de la vacuna d'Astrazeneca.