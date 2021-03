Investiguen dos nous casos de trombosi a Espanya en persones vacunades amb Astrazeneca

Aquests episodis se sumen al de la professora de Marbella i podrien estar associats a una disminució del número de plaquetes a la sang

Actualitzada 17/03/2021 a les 10:54



La vacunació contra la covid-19 amb la vacuna d'AstraZeneca es va suspendre dilluns durant dos setmanes pels efectes de trombosis venosa detectats en alguns països.

MÉS INFORMACIÓ Investiguen la mort d'una professora de Marbella després de rebre la vacuna d'Astrazeneca «L'AEMPS, juntament amb la resta d'agències reguladores i l'EMA, està recaptant més informació i està duent a terme una investigació exhaustiva per saber si a més d'existir una relació temporal amb l'administració de la vacuna, hi ha una possible relació causal», han explicat fonts del Ministeri.

El Ministeri de Sanitat ha informat que aquest dimarts es van registrar dos nous casos de trombosis a Espanya que podrien estar associats a l'administració de la vacuna d'Astrazeneca. La seva inoculació ha quedat suspesa durant 15 dies a l'espera que l'Agència Europea del Medicament (EMA) aclari si la seva administració comporta un augment o no de patir trombosi.El primer dels casos correspon a una persona que va patir un ictus isquèmic amb tranformació hemorràgica, la qual va acabar morint. L'altre fa referència a una persona amb una trombosi venosa abdominal. Totes dues persones havien rebut la vacuna d'Astrazeneca en els últims 16 dies.Els dos casos se sumen al que s'ha conegut a primera hora del matí, on una professora de Marbella havia mort per un ictus isquèmic amb transformació hemorràgica després de rebre la vacuna.Sanitat ha advertit que es tracta de tres casos aïllats si es tenen en compte les 975.661 persones que han rebut la vacuna a Espanya. Tot i això, han reconegut que «els esdeveniments de trombosis s'han associat a una disminució en el número de plaquetes en la sang», que s'està investigant com un possible efecte advers de la vacuna d'Astrazeneca.