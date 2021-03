El whisky Jameson ha de retirar per les queixes una piulada en la qual feia broma amb Junqueras

La companyia ha demanat disculpes al seu compte oficial en anglès, castellà i català

Actualitzada 17/03/2021 a les 18:13

La marxa de whisky Jameson va decidir fer una campanya promocional, en forma d'enquesta, fent servir una situació típica que es dona en moltes persones, que es queden adormides al sofà fins i tot abans del que tarden a escollir una pel·lícula per veure.Aquesta campanya, que havia de ser empàtica amb els consumidors, se'ls ha girat tan en contra que l'han hagut de retirar de les seves xarxes socials. La causa és un comentari sobre el personatge que apareixia a les fotografies i que, per qui va llençar la piulada, s'assemblava al president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, actualment empresonat a Lledoners a causa de l'1-O.La piulada començava dient: «Abans que res: no, el de la foto no és Oriol Junqueras»I continuava: «Salvat aquest escull. Em podeu resoldre el dubte de quant tardeu a escollir una pel·lícula? Algun truc per tardar menys?»A sota es veien dues imatges del mateix personatge, un home gras tombat al sofà, amb el comandament de la televisió primer i després pesant figues... Un personatge amb similituds amb Oriol Junqueras, segons el responsable de la piulada.La reacció va ser immediata a les xarxes, amb queixes dels usuaris i amenaces de boicot per part dels que consideraven una falta de respecte al dirigent independentista.La resposta de l'empresa ha estat també ràpida veient el que li queia a sobre. Ha retirat la piulada i ha publicat un fil amb una disculpa en anglès, castellà i català al seu compte oficial.