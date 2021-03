El sou dels alts directius de l'Ibex és 118 vegades més alt que el dels treballadors, segons CCOO

A l'altra banda es troben Aena i Red Eléctrica, on els màxims executius de l'empresa cobren 4,4 i 8,2 vegades més que la majoria de la plantilla, respectivament. Les dades publicades aquest dimecres per CCOO fan referència a l'any 2019 i presenten una diferència lleugerament superior a l'exercici anterior, quan la ràtio de les retribucions entre els primers executius i el salari mitjà era de 116.L'informe del sindicat també inclou altres qüestions com per exemple la bretxa salarial, que durant l'any 2019 es va situar en el 18,6% en les empreses de l'Ibex. En concret, el salari mitjà dels homes que treballen en empreses del selectiu espanyol va ser de 51.000 euros bruts anuals, mentre que la retribució de les dones va ser de 43.000 euros bruts anuals.Per altra banda, l'estudi posa de manifest que, malgrat un increment de la contractació de personal femení –les dones representen el 47% de les plantilles-, la seva presència als consells d'administració continua sent molt baixa. CCOO indica que el percentatge de dones a l'alta direcció de les empreses de l'Ibex es va situar en el 27,5%, lluny de l'objectiu del 40% establert per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).