El primer trasplantament renal infantil creuat de donant incompatible a Espanya s'ha fet a Barcelona

Actualitzada 17/03/2021 a les 17:20

Un equip de nefròlegs i cirurgians de l'Hospital Sant Joan de Déu (SJD) i l'Hospital Clínic (HC) de Barcelona han dut a terme el primer trasplantament creuat de ronyó de grup sanguini incompatible a un pacient pediàtric a Espanya, una «fita» realitzada satisfactòriament en plena pandèmia.Els directors mèdics dels hospitals Sant Joan de Déu i Clínic, Miquel Pons i Antoni Castells, respectivament, juntament amb alguns dels professionals que han participat en el procés han presentat aquest dimecres els resultats d'aquesta intervenció d'alta complexitat que va implicar més de 20 especialistes i múltiples serveis de tots dos centres i que «obre la porta» a millorar el programa de donants, tant en nens com en adults.La pacient, un nena de 8 anys de Barcelona anomenada Candela, va ser diagnosticada als 20 mesos de vida d'una síndrome nefròtic d'origen genètic que li va provocar una insuficiència renal progressiva i en 2016 ja va rebre un primer trasplantament de ronyó però va fracassar i els metges van haver d'extreure'l a les 24 hores.Arran d'aquest rebuig, Candela va desenvolupar una alta taxa d'anticossos que feia gairebé impossible trobar un ronyó immunològicament compatible amb ella.Per aquest motiu, durant quatre anys ha hagut de rebre diàlisis, al principi tres vegades per setmana i des de 2019 havia d'anar cada dia a l'hospital a rebre el tractament.«Amb la pèrdua del primer trasplantament va generar anticossos per a gairebé el 100% de la població. Esperàvem un ronyó però estadísticament sabíem que, excepte un miracle, no ens arribaria, per la gran quantitat d'anticossos que va fer», ha explicat la nefròloga de SJD Yolanda Calzada.Davant aquestes dificultats i la impossibilitat que algun dels seus familiars pogués donar-li un ronyó, Candela va ser inclosa en el Programa de Trasplantament Renal Croat de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), que ofereix a les persones que necessiten un trasplantament i que disposen d'un potencial donant incompatible la possibilitat d'intercanviar-lo amb una altra parella.Així, després d'anys de cerca, finalment van trobar un ronyó d'un pacient de Sevilla que, encara que no era d'un grup sanguini compatible, perquè el donant era del grup A i Candela del 0, sí que ho era immunològicament.«Quan va sorgir l'oportunitat ens tirem de cap a ella. No vam haver ni de pensar. Se suposa que la donació en viu ha de ser un procés meditat, i així va ser, però com a pare no tens cap dubte, et llances de cap. És la decisió més fàcil que he pres a la meva vida», ha relatat molt emocionat Ángel, el pare de Candela.Malgrat ser un tractament molt excepcional en nens, els trasplantaments d'òrgans entre donants i receptors de grups sanguinis incompatibles en adults han augmentat els últims anys i són possibles gràcies a l'administració de fàrmacs inmunosupresores i a un procés de depuració d'anticossos, en aquest cas anti-A, perquè no reaccionin contra la sang del donant.«El principal repte ha estat aplicar una estratègia de grup sanguini incompatible en nens, que en aquest àmbit encara és anecdòtic, juntament amb la participació en el programa de creuat, que també és anecdòtic en pediatria, i la conjunció d'aquestes situacions excepcionals ha estat la que ens ha fet arribar a aquest menys de l'1% i poder-li donar aquesta sortida a Candela», ha emfatitzat Calçada.El dia de la intervenció el pare de la Candela va entrar en quiròfan, a primera hora del matí, a l'Hospital Clínic de Barcelona on els cirurgians li van extreure el ronyó. De manera paral·lela, el donant del ronyó de la nena era intervingut a l'Hospital Verge del Roció de Sevilla.Poc després, els dos òrgans van ser transportats en avions programats específicament per a l'intercanvi.En un operatiu que es va allargar més de 12 hores, incloent l'extracció al donant i el trasllat de l'òrgan, el trasplantament, que va tenir les seves complicacions, es va allargar durant quatre hores.Sobre les dificultats de l'operació, el cap del Servei d'Urologia del Clínic, Antonio Alcaraz, ha assenyalat que «els trasplantaments de ronyó en nens petits sempre són un repte» i que, a més, «en el cas de Candela, a qui se li afegia el problema d'una hipercoagulabilitat, es tractava de trasplantar un ronyó d'un adult home, un ronyó gran, en una nena de 20kg».Per part seva, el pare ha recordat així aquells dies: «Han estat unes setmanes dures, quan vam fer el trasplantament va haver-hi complicacions en l'UCI que ens van posar les coses difícils, amb una hemorràgia interna i un edema pulmonar, però afortunadament els professionals que hi ha a Sant Joan de Déu i en el Clínic ens van ajudar, estrenyem les dents tots i Candela va tirar endavant i ara està fantàstica, plena d'energia i vitalitat, està com una moto».Finalment, ha llançat un missatge d'esperança per als pacients i famílies que pateixen malalties complicades com la de Candela i, al·ludint a la recent polèmica sobre la tributació dels youtubers, ha fet un al·legat en defensa de la sanitat i els serveis públics que han aconseguit tractar a la seva filla.«Ara s'ha posat molt de moda marxar a Andorra per no pagar impostos. Gràcies a aquests impostos i a aquesta solidaritat aconseguim coses així. Animo a tothom a continuar sent solidari, a tenir confiança i esperança en el nostre sistema sanitari, perquè al final hi ha situacions d'èxit», ha conclòs.