El judici a Nacho Vidal per la mort d'un fotògraf amb verí de gripau durant un ritual amb drogues

La resolució, notificada aquest dimecres i que pot ser recorreguda, estableix un termini de deu dies perquè la fiscalia i la resta de les acusacions formulin escrit d'acusació i demanin l'obertura de judici oral, sol·licitin el sobreseïment o, excepcionalment, la pràctica de diligències complementàries.De la instrucció de la causa es desprèn que la víctima va morir a causa d'una reacció adversa a les drogues d'abús després de participar en una «pràctica, ritu o experiència espiritual o mística» consistent en inhalar el fum de la combustió de les escates del comunament conegut com a «verí del gripau buf». Segons recull la interlocutòria, l'encausat «actuava com a director» d'aquesta pràctica o ritu «donada l'experiència que tenia en aquest tipus d'actes» i va ser qui presumptament va proporcionar la substància que va inhalar el mort sense controlar la quantitat subministrada. La instructora recorda així mateix que aquesta experiència es va dur a terme «sense cap tipus de precaució per si la pràctica es complicava». Així, no consta que a la casa «hi hagués material de primers auxilis o desfibril·lador», ni que l'investigat «sabés realitzar correctament una maniobra de recuperació respiratòria». «Davant d'un pretès ritual que va resultar irracional, temerari i perillós, Ignacio J.G. va actuar sense cap tipus de rigor ni es va anticipar als riscos que finalment es van produir», afegeix.La magistrada assegura que no és «de cap manera admissible» que la metilbufotenina, el compost psicoactiu present en el verí del gripau de l'espècie 'Bufo alvarius', pugui denominar-se medecina, «ja que no es troba catalogada ni controlada pel Ministeri de Sanitat». A més, «no tenia cap prospecte que indiqués els seus components, concentració dels mateixos, dosis d'aplicació, contraindicacions o efectes secundaris o data de caducitat, la qual cosa denota que era una substància no sotmesa a cap control sanitari», precisa.