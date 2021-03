Detingut un concursant de 'La isla de la Tentaciones' per abús sexual en grup

La denunciant creu que va ser drogada amb burundanga perquè no té un record nítid de què va passar

Actualitzada 17/03/2021 a les 16:14

Segona ha informat els mitjans El Mundo i El Confidencial, un concursant del programa de Telecinco 'La isla de la Tentaciones' ha estat detingut per un presumpte delicte d'abús sexual en grup a una noia.El concursant Carlos Algora, que manté una relació durant el programa amb Lola, ha estat detingut a Sevilla juntament amb dos amics. La denúncia va ser interposada a la Guàrdia Civil per una noia francesa. La noia va explicar que durant una festa il·legal a Colmenarejo, Madrid, on van participar alguns concursants del programa, va patir abusos sexuals. La denunciant creu que va ser drogada amb burndanga perquè no té un record nítid de què va passar.