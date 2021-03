A Espanya hi ha quatre rates per cada deu habitants

Estimen que hi ha 19,6 milions d'exemplarsEstimen que hi ha 19,6 milions d'exemplars, segons un estudi realitzat a Barcelona

Actualitzada 17/03/2021 a les 16:29

Paneroles

A Espanya hi ha poc més de quatre rates per cada deu habitants, segons les estimacions de l'empresa EZSA Sanitat Ambiental, que calcula que existeixen gairebé 19.570.000 exemplars en els 165.000 quilòmetres de clavegueram de tot el país.Aquesta avaluació parteix d'un estudi de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) a partir de l'escrutini de 900 quilòmetres de xarxa de clavegueram a Barcelona, on els tècnics van disposar una sèrie de paranys per a capturar rosegadors i van calcular una població d'uns 200.000, sumant els que viuen en la xarxa visitable i els que ho fan en la no visitable, segons un comunicat d'aquesta companyia.Prenent aquestes xifres per referència i aplicant-les a la xarxa de clavegueram espanyola que té una longitud de 165.000 quilòmetres, el nombre exacte de rates ascendiria a 19.568.816 o, cosa que és el mateix, 4,1 per cada 10 espanyols.La plaga de rates és un dels principals problemes d'aquest tipus que afecten el territori peninsular, sobretot en el nord, el centre i l'oest, però «les paneroles són les reines», ja que cada any se situen com «la primera plaga i principal enemic del control de plagues al nostre país, al costat dels rosegadors» i són presents en qualsevol època de l'any i en tot el territori.Les dues varietats predominants amb la panerola americana, sobretot al sud i a l'est gràcies a la calor i la humitat, i la germànica en la resta de la Península.La germànica és «la propietària de la cuina» i s'oculta en les cavitats de les parets, els motors dels electrodomèstics, armaris de cuina i contenidors de les escombraries, mentre que l'americana és «la reina del clavegueram, encara que ja va agafant el gust a les cases particulars, bars i restaurants» segons aquesta anàlisi.