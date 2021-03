Un estudi proposa el polietilè com la tela sostenible del futur

Les bosses de plàstic actuals podrien reciclar-se en roba

Actualitzada 15/03/2021 a les 18:54

Enginyers del Massachusetts Institute of Technology (MIT) han desenvolupat teixits autorrefrigerants de polietilè, el material utilitzat en les bosses de plàstic, que aspiren al fet que es converteixi en «la tela del futur», més sostenible que el cotó i altres materials.En les seves investigacions, que es publiquen aquest dilluns en la revista britànica Nature Sustainability, asseguren que el polietilè és «fi i lleuger» i per això, una peça d'aquest material «podria mantenir-te més fresc que la majoria dels tèxtils, ja que deixa passar la calor en lloc d'atrapar-lo».Segons la investigadora i científica del departament d'Enginyeria Mecànica del MIT Svetlana Boriskina, les bosses de plàstic, que en moltes ocasions acaben en l'oceà causant greus problemes, podrien recollir-se i reciclar-se en una «sabatilla o una dessuadora amb caputxa».Encara que no tot són avantatges, perquè aquest material també «atrapa» amb facilitat tant l'aigua, com la suor i és «incapaç» d'expulsar-lo i d'evaporar la humitat, unes propietats que han dissuadit fins ara l'adopció del polietilè com a teixit utilitzable en les peces de roba.L'estructura de la molècula de polietilè té una arquitectura similar a la del tefló, que resisteix adherir-se a l'aigua. Per això, Boriskina va asseverar que totes les persones amb les quals van contactar els van dir que «no funcionaria com a tèxtil», però van continuar intentant-ho.Van començar usant polietilè en la seva forma de «pols» i van usar equips de fabricació tèxtil per a «fondre i extruir» el material en fibres primes. En el procés van descobrir que el material «s'oxidava lleugerament» i canviava l'energia de la fibra de polietilè, que es tornava «feblement hidròfila i capaç d'atreure molècules d'aigua».Després de teixir el fil en teles, van provar la seva capacitat d'absorció davant el cotó, el niló i el polièster submergint les teles i calculant el temps que triga el líquid a absorbir-se. També van col·locar cada tela en una bàscula sobre una gota d'aigua i van mesurar el seu pes durant el procés d'evaporació.En cada prova, el polietilè va eliminar i va evaporar l'aigua més ràpid que la resta de les teles. Encara que perdia part de les seves capacitats absorbents amb la repetició, segons Boriskina, en refrescar «el material fregant-lo contra si mateix» es tornava hidròfil de nou.La coloració també va ser un repte, i es va haver d'afegir amb el material en sec, evitant submergir-se en «solucions de productes químics agressius» i permetent que, al final del seu cicle de vida, es puguin «fondre, centrifugar i recuperar les partícules per a usar-les de nou», va admetre Boriskina.És per això que defensen que el polietilè, donades les seves propietats físiques i el seu procés de fabricació, té una menor «petjada ecològica» que el poliester i el cotó, i també requereix de menys energia per a rentar-lo: deu minuts en el cicle fred són suficients. «No s'embruta perquè res se li enganxa», va destacar Boriskina.L'equip d'investigadors, provinents de Mèxic, els Estats Units, Itàlia o Corea del Sud, entre altres, exploren ara com incorporar teles de polietilè en roba esportiva, vestimenta militar i fins i tot vestits espacials de pròxima generació.